Значение имени Вероника, характер и судьба
Значение: Происхождение имени Вероника, тема непростая, и не имеющая до сих пор внятного ответа. Существует две версии. По одной, оно в переводе означает «несущую победу» и «победоносную», по второй, переводится с латинского языка как «истинный образ».
Женское имя Вероника, вариант не для всех, и заслуживает особого внимания. Это женское имя имеет очень сильную энергетику. Плюс, оно популярно во многих странах современной Европы, не говоря уже о странах СНГ. А еще оно совместимо с большинством русских мужских имен…
|Происхождение имени Вероника
|древнегреческое
|Корень
|«icona» и «vera»
|Трактовка по первой версии
|«подлинный образ»
|Трактовка по второй версии
|«победоносная»
|Ангел хранитель и покровитель имени:
|Вероника Праведная
Популярность: Имя Вероника в рейтинге популярных имен стабильно занимает 13-15 позиции и приходится по статистике на 23-25 девочек из 1000 новорожденных.
Разговорные варианты: Вероничка, Вера, Веруня, Ника
Современные английские аналоги: Береника, Берениче, Беренис, Ференика
Значение и толкование имени
Значение имени Вероника сулит новорожденным девочкам много хороших качеств, а вместе с ними много и недостатков. Обычно Вероника становится свободолюбивой, легкой, общительной, умеющей концентрироваться на цели женщиной, с простым характером и непростой логикой. Такие девушки легко привлекают к себе внимание, все время находятся в центре внимания окружающих и нередко являются негласными лидерами в обществе.
Вероника просто не может не быть романтичной, самоотверженной и в то же время добродушной, открытой и искренней, не способной на ложь или предательство. Эти женщины в своем большинстве праведны и стараются поступать исключительно по совести. Хотя не редко среди Вероник встречаются и корыстные особы – тут уж многое зависит от воспитания.
Достоинства и положительные черты: доброжелательная, добродушная, добрая и щедрая, всегда готова прийти на помощь, старается никого не обижать и говорить с людьми не слишком прямо, чтоб не задевать их достоинства и самолюбие, разговорчива и красноречива.
Вероника плохо относится к людям с заниженной самооценкой, к скрытным и молчаливым личностям, и к тем, кто пытается «выехать на ком-нибудь». Корысть и вранье – это то, к чему Вероника относится хуже всего.
Самыми известными на сегодняшний день Верониками считаются две Святые, а именно, Праведная Вероника Кровоточивая и Вероника Едесская.
Характер имени Вероника
Характер имени Вероника таков, что предполагает наличие кучи характеристик у названной так девочки, конфликтующих друг с другом. К примеру, это доброта, конфликтующая с агрессией в отношении всех, кто неподвластен ей, или же настойчивость и бескомпромиссность, конфликтующие с желанием помогать людям добиваться их целей. Хотя, с другой стороны, все это лишь поверхностные черты, скрывающие под собой истинную, и далеко не простую сущность.
Именоформа Вероника сулит непростой, непредсказуемый, сложный, сильный характер, такой, с каким редко встречаются современные женщины, да и мужчины тоже. Это по своей сути начальница, лидер, организатор, девушка, способная взять на себя все мужские задачи, и при этом справиться с ними лучше любого сильно мира сего.
Впрочем, характер наименования представляет собою теоретический фактор, такой же, каким является и судьба. К тому же, в данном конкретном случае многое, включая сулящиеся значимостью черты, зависит от дополнительных факторов, в числе которых и влияние астрологических символов именоформы, и воздействие дополнительных индивидуальных астрологических покровителей (знак зодиака, время года и т.п.).
Раннее детство
Значение имени Вероника способно подарить девочке. Носительнице сего имечка, много хороших характеристик, но есть одно «НО». Само имечко Вероника означает «победительницу», и дарит соответствующий характер – именно поэтому-то у этой девочки вечно и возникают сложности в личной жизни и в общении со сверстниками, даже в раннем детстве. Упрямство, настырность, настойчивость, конфликтность, своенравность, самовлюбленность, самодостаточность, самоуверенность – вот те черты, коими можно охарактеризовать ребенка, коего назвали таким имечком. Правда, имеются и другие характеристики, усиливающиеся по мере взросления – это и добродушие, и справедливость, и принципиальность, и желание поступать только по совести, и угодливость, и многое другое.
Вся суть этой девочки заключается в неимоверном желании быть первой везде и всегда, и поступать только так, как она сама и считает нужным. На этом фоне даже в самом маленьком возрасте и могут возникать ссоры с родителями и сверстниками. Многое, конечно, зависит от родительского воспитания, но именно значение играет наиболее важную роль, и именно оно-то и делает эту представительницу слабого пола уникальной и столь агрессивной. Покладистой супруги из такой, в будущем, явно не получится, если конечно она не изменится, что тоже возможно…
Подросток
Вероника подросток, это такой же активный, энергичный, подвижный, бескомпромиссный ребенок-победитель. У этой девочки сложный, хоть по сути и правильный характер, она всегда до последнего настаивает на своем, готова бесконечно доказывать свою правоту даже там, где явно не права, и никогда не сдается. Кроме того, значение, покровительствующее над названной так девушкой, может одарить и рядом других, дополнительных характеристик, среди коих будет и ревностность, и неусидчивость, и баловство, и независимость, и свободолюбие. Все это может привести к тому, что детство, подростковый этап девочки по имени Вероника, будет очень непростым.
В школе, в кружках, в других учебных заведениях, в семье, у нее везде будут возникать повсеместные ссоры и скандалы, конфликты, из которых она всегда будет выходить только победительницей, притом, для самой Ники не важно, какими путями она этого добьется. Неуправляемость, бесконтрольность, агрессия – вот те черты, что будут проявляться у всех на виду, но стоит отметить, что внутри она очень ранима и обидчива, у этой девочки обида может прийти из ниоткуда, по самой глупой причине. Но показывать ее она не станет не в коем случае – такое уж сулит само значение столь красивого и редкого имени Вероника.
Зато у нее имеются отличнейшие организаторские способности и лидерские задатки, что может пригодиться везде, и в учебе, и в работе, и в отношениях с родней…
Взрослая женщина
Женщина, коей в детстве родители решили выбрать имя Вероника, во взрослом бытие может оказаться сильным, морально устойчивым, несокрушимым, неподвластным ничьему мнению, добрым, справедливым, целеустремленным, принципиальным и чрезмерно настойчивым человеком. С такой женщиной сжиться очень сложно – она всей своей сущностью поддерживает матриархат в обществе, и сжиться с этим очень непросто. Зато у нее неимоверно большие шансы на скоростное продвижение по службе и быстрый подъем по карьерной лестнице – такая никогда не сидит сложа руки, всегда в движении, в действии, и действует она только в направлении собственной цели, и никогда не пасует, даже перед, казалось бы, непреодолимыми преградами. Есть у нее и немало минусов, которые дарует непосредственно само значение сего наименования, и один из них, это желание избавиться от опеки и обрести самостоятельность. А второй по силе важности минус, это желание управлять всем и всеми вокруг, что может привести к тому, что у нее практически не будет друзей. Хотя опять же, все это лишь теория. И на деле может быть и иначе – имеется неимоверное количество случаев на практике, когда Вероника вырастает сильной, но веселой и слишком легкомысленной…
Взаимодействие характера Вероника с временами года
Весна – если такой формой именовать девочку, появившуюся на свет в весенние месяцы, то она станет явной любительницей романтики. Любовь к ласке и нежности будет сильной, настолько, что многие будут пытаться этим пользоваться в недобрых целях. Она будет обидчивой, но не сможет жить в одиночестве, а посему предпочтет искать мужчину, который готов завоевать доверие и доказать искренность.
Зима – зимняя носительница имени Вероника вырастет благодаря значению сезона, наоборот, больше не нежной личностью, а грубой. Прямолинейность, настойчивость, резкость в общении и принятии решений, упрямство и целеустремленность, желание добиться цели любой ценой, сдержанность – вот ее главные черты характера. Она справедлива и честна по происхождению души, будет в почете и авторитете.
Осень – такая будет скрытна и замкнута. С детства создаст себе собственный мирок, в котором будет обитать всю жизнь. Привязана к семье, готова на героизм ради близких людей. В личной жизни не успешна, но найдет вторую половинку, с которой выстроит прочные и долговечные отношения.
Лето – тут уже женщина-авантюристка, почитающая риск и потоки адреналина. Свободолюбива и эмоциональна, а посему не слишком успешна в личной жизни. Не стремится к длительным отношениям с противоположным полом.
Судьба имени Вероника
Судьба имени Вероника в отношениях с представителями сильнейшей половины человечества такова, что сулит множество проблем и сложностей. Так, по сути, судьба сулит названной этим наименованием девочке сложный характер, нетерпимый, но вместе с ним и неимоверную популярность у мужчин. То есть, такая не будет чувствовать себя ненужной, но и крепких отношений ей не видать долгое и долгое время…
Тем не менее, судьба Вероники такова, что предполагает наличие большого количества самых разных отношений. Но во всех них сама Вероника будет всячески пытаться лидерствовать, что понравится, естественно, далеко не каждому парню, и тем более мужчине. Именно поэтому-то большинство отношений и будет «развалено».
Зато судьба предполагает, по мнению исследователей, итоговый брак, очень счастливый, но только с мужчиной сильным, таким. Который несмотря на свое характерное превосходство научится и сможет ей уступать. Хотя, опять же, это лишь теория, и как расположит судьба на самом деле, сказать со стопроцентной уверенностью достаточно сложно.
Любовь и брак
Женщины по имени Вероника очень влюбчивы, они быстро поддаются чувствам, но также быстро разочаровываются в них. Часто выходят замуж в раннем возрасте, но обычно все заканчивается разводом. Завести длительные отношения с такой женщиной для мужчин очень непросто. В вечных поисках своего идеального мужчины Вероника может без слез перенести далеко не одно расставание с претендентами на ее сердце.
Мужчина может рассчитывать на серьезные отношения с такой девушкой только тогда, когда является терпеливым, основательным, надежным и внимательным и вместе с этим он должен стоять во главе их отношений. В браке Вероника подсознательно будет пытаться «перевоспитать» мужа под себя, но стоит помнить, что к подкаблучнику она быстро потеряет интерес. Кроме того, ее супруг должен как можно чаще вносить новизну в их отношения, чтоб любовный пыл этой красавицы не угас.
Носительницы имени Вероника – гостеприимные хозяйки. Они очень любят принимать гостей, двери дома всегда распахнуты для друзей и родных. Если в отношениях с супругом царит гармония и доверие, она станет отличной женой и хозяйкой.
Вероника как Мать
К материнству Вероника относится достаточно серьезно. Иногда слова «Вероника» и «Мать» даже считают синонимами, однако учитывая ветреный нрав, она не стремится рано стать матерью. Уже годам к 30-ти, когда страсти в ее душе слегка успокаиваются, она начинает задумываться о детях.
С появлением ребенка Вероника все равно старается сохранить свою яркую индивидуальность, но делает это так, чтоб ребенок не испытывал недостатка материнского внимания. Она любит своих детей, заботится об их здоровье и развитии. Для нее важно, чтоб ее дети ни в чем не нуждались. Она учит детей быть яркими, талантливыми и амбициозными, как она сама. Аккуратность и умение следить за своим внешним видом Вероника также прививает с самого раннего детства.
Должное воспитание, хорошее образование и красивые манеры для этой женщины не пустой звук. Она приложит максимум усилий к тому, чтоб из ее детей выросли достойные люди и яркие личности.
Гороскоп имени Вероника
Овен
Овен - Вероника, появившаяся в момент покровительства этого знака зодиака, будет в будущем упрямой и неуступчивой девочкой, такою, что доказать ей мнение, противоположное ее личному, попросту нереально. Авантюристка, готова бесконечно рисковать, и никто не сможет ее переубедить. Последнее слово за нею, даже в семейных отношениях.
Телец
Тельцом же будет энергичная и целеустремленная девушка по имени Вероника, обладающая такой самооценкой, которую не переплюнет никто. Горда, навязчива и самовлюблена – мужчин пугают все эти черты ее характера. Подобрать супруга ей тяжело – ни один из кандидатов не окажется соответствующим ее требованиям.
Близнецы
Близнец – значение этого знака зодиака наделяет получившую имя Вероника непростыми чертами. Такая воспитается во взрослом бытие тщеславной, открытой и общительной дамой, стремящейся быть лидером повсюду, где это возможно. Она легкомысленна и прямолинейна – зачастую это приводит к конфликтам с людьми. Не может держать язык за зубами, с трудом сходится с мужчинами.
Рак
Родившаяся раком окажется рассеянной, ленивой, вечно уставшей дамой, но это лишь корка покрова. На самом деле попросту хорошая актриса, умеет расположить к себе даже врага, обожает внимание, особенно мужское, скупа, но любит мужскую щедрость.
Лев
Львицей будет самонадеянная и броская во всех смыслах девочка, с ранних лет, и с годами эти качества усилятся. Совместимость с другими не всегда приносит положительный результат – вызывающим поведением отталкивает людей, особенно мужчин. Позже научится контролировать себя.
Дева
Дева - благоразумная и достаточно благородная, скромна и отзывчива, яркая и неконфликтная личность, способная овладеть душою любого человека. Советчица, слушательница, отменная супруга, но порою слишком недоступна – заполучить ее внимание сможет хорошо умеющий ухаживать.
Весы
Вероника, что рождена матерью под символом весов, чувствительная и роскошная личность, по происхождению души чересчур праведная. Такая будет гордостью родителей, хорошей матерью и идеальной подругой, но не создана для быта. Предпочитает тратить время на развлечения или заработок денег, готова переложить женские обязанности на мужа.
Скорпион
Скорпион – сложный знак, активный и жизнерадостный внутри, но снаружи раздражительный и эмоциональный. Не любит извиняться за проступки, считает себя невиновной ни в чем, и этим пугает потенциальных ухажеров. Может сделать избранника счастливым, но потребует за это душевной платы.
Стрелец
Стрелец – такая девушка предстанет пред людьми решительной, уверенной в себе, умелой, открытой и бескомпромиссной. Легко воспламеняется и становится агрессивной, но также быстро и остывает, становясь белой и пушистой. Не способна на искреннюю любовь – полюбит того, кто не будет ограничивать ее в свободе.
Козерог
Козерог вырастет слабой половинкой, совместимой с большинством зодиаков, но совместимость эта будет достигнута благодаря маске, скрывающей истинную натуру, практичную, обожающую порядок и правильность во всем. Идеальная супруга.
Водолей
Девушка со знаком водолея изначально заимеет такие качества как целеустремленность, любовь к лидерству, желание быть полезной. Она не всегда может быть искренней, и этим пугает потенциальных избранников. Часто остается одна, наедине с мыслями о предательстве, склонна депрессиям.
Рыбы
А вот рыба, получившая имя Вероника, скромна и стеснительна, доверчива и обидчива, слишком искренна и честна. За годы бытия ею много раз воспользуются в плохих целях, но она не поникнет головою, выберется из пучины неурядиц и станет на ноги. Выберет того, кто сможет оградить ее от несправедливости жития и разочарований.
Астрологическая символика
- Камень-талисман – Оникс и Черный опал.
- Планета-покровитель – Меркурий.
- Покровительствующая стихия – Вода.
- Животный символ носителя имени Вероника – Тигр и Голубь.
- Растительный символ – Кипарис.
- Лучший зодиак – Лев.
- Число Вероники – 9.
- Счастливый день – Воскресенье.
- Идеальный сезон – Лето.
- Год — Коза.
Известные люди
Вероника Земанова (чешская фотомодель, актриса, фотограф, певица)
Вероника Тушнова (русская советская поэтесса)
Вероника Кастро (мексиканская актриса, певица и телеведущая)
Вероника Долина (российский бард)
Вероника Новаковская (польская биатлонистка)
Вероника Чен (аргентинский кинорежиссёр)
Вероника Виткова (биатлонистка)
Вероника Мортенсен (джазовая певица)
Вероника Черкасова (журналистка)
Вероника Витенберг (художественная гимнастка)
Вероника Зузулова (словацкая горнолыжница)
Именинные дни и святые покровители Вероники
Праведная Вероника - июль 12, июль 25
Мученица Вероника Едесская - октябрь 4, октябрь 17