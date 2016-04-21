Вероника плохо относится к людям с заниженной самооценкой, к скрытным и молчаливым личностям, и к тем, кто пытается «выехать на ком-нибудь». Корысть и вранье – это то, к чему Вероника относится хуже всего.

Достоинства и положительные черты: доброжелательная, добродушная, добрая и щедрая, всегда готова прийти на помощь, старается никого не обижать и говорить с людьми не слишком прямо, чтоб не задевать их достоинства и самолюбие, разговорчива и красноречива.

Вероника просто не может не быть романтичной, самоотверженной и в то же время добродушной, открытой и искренней, не способной на ложь или предательство. Эти женщины в своем большинстве праведны и стараются поступать исключительно по совести. Хотя не редко среди Вероник встречаются и корыстные особы – тут уж многое зависит от воспитания.

Значение имени Вероника сулит новорожденным девочкам много хороших качеств, а вместе с ними много и недостатков. Обычно Вероника становится свободолюбивой, легкой, общительной, умеющей концентрироваться на цели женщиной, с простым характером и непростой логикой. Такие девушки легко привлекают к себе внимание, все время находятся в центре внимания окружающих и нередко являются негласными лидерами в обществе.

Женское имя Вероника, вариант не для всех, и заслуживает особого внимания. Это женское имя имеет очень сильную энергетику. Плюс, оно популярно во многих странах современной Европы, не говоря уже о странах СНГ. А еще оно совместимо с большинством русских мужских имен…

Значение: Происхождение имени Вероника, тема непростая, и не имеющая до сих пор внятного ответа. Существует две версии. По одной, оно в переводе означает «несущую победу» и «победоносную», по второй, переводится с латинского языка как «истинный образ».

Характер имени Вероника

Характер имени Вероника таков, что предполагает наличие кучи характеристик у названной так девочки, конфликтующих друг с другом. К примеру, это доброта, конфликтующая с агрессией в отношении всех, кто неподвластен ей, или же настойчивость и бескомпромиссность, конфликтующие с желанием помогать людям добиваться их целей. Хотя, с другой стороны, все это лишь поверхностные черты, скрывающие под собой истинную, и далеко не простую сущность.

Именоформа Вероника сулит непростой, непредсказуемый, сложный, сильный характер, такой, с каким редко встречаются современные женщины, да и мужчины тоже. Это по своей сути начальница, лидер, организатор, девушка, способная взять на себя все мужские задачи, и при этом справиться с ними лучше любого сильно мира сего.

Впрочем, характер наименования представляет собою теоретический фактор, такой же, каким является и судьба. К тому же, в данном конкретном случае многое, включая сулящиеся значимостью черты, зависит от дополнительных факторов, в числе которых и влияние астрологических символов именоформы, и воздействие дополнительных индивидуальных астрологических покровителей (знак зодиака, время года и т.п.).

Раннее детство Значение имени Вероника способно подарить девочке. Носительнице сего имечка, много хороших характеристик, но есть одно «НО». Само имечко Вероника означает «победительницу», и дарит соответствующий характер – именно поэтому-то у этой девочки вечно и возникают сложности в личной жизни и в общении со сверстниками, даже в раннем детстве. Упрямство, настырность, настойчивость, конфликтность, своенравность, самовлюбленность, самодостаточность, самоуверенность – вот те черты, коими можно охарактеризовать ребенка, коего назвали таким имечком. Правда, имеются и другие характеристики, усиливающиеся по мере взросления – это и добродушие, и справедливость, и принципиальность, и желание поступать только по совести, и угодливость, и многое другое. Вся суть этой девочки заключается в неимоверном желании быть первой везде и всегда, и поступать только так, как она сама и считает нужным. На этом фоне даже в самом маленьком возрасте и могут возникать ссоры с родителями и сверстниками. Многое, конечно, зависит от родительского воспитания, но именно значение играет наиболее важную роль, и именно оно-то и делает эту представительницу слабого пола уникальной и столь агрессивной. Покладистой супруги из такой, в будущем, явно не получится, если конечно она не изменится, что тоже возможно…

Подросток Вероника подросток, это такой же активный, энергичный, подвижный, бескомпромиссный ребенок-победитель. У этой девочки сложный, хоть по сути и правильный характер, она всегда до последнего настаивает на своем, готова бесконечно доказывать свою правоту даже там, где явно не права, и никогда не сдается. Кроме того, значение, покровительствующее над названной так девушкой, может одарить и рядом других, дополнительных характеристик, среди коих будет и ревностность, и неусидчивость, и баловство, и независимость, и свободолюбие. Все это может привести к тому, что детство, подростковый этап девочки по имени Вероника, будет очень непростым. В школе, в кружках, в других учебных заведениях, в семье, у нее везде будут возникать повсеместные ссоры и скандалы, конфликты, из которых она всегда будет выходить только победительницей, притом, для самой Ники не важно, какими путями она этого добьется. Неуправляемость, бесконтрольность, агрессия – вот те черты, что будут проявляться у всех на виду, но стоит отметить, что внутри она очень ранима и обидчива, у этой девочки обида может прийти из ниоткуда, по самой глупой причине. Но показывать ее она не станет не в коем случае – такое уж сулит само значение столь красивого и редкого имени Вероника. Зато у нее имеются отличнейшие организаторские способности и лидерские задатки, что может пригодиться везде, и в учебе, и в работе, и в отношениях с родней…

Взрослая женщина Женщина, коей в детстве родители решили выбрать имя Вероника, во взрослом бытие может оказаться сильным, морально устойчивым, несокрушимым, неподвластным ничьему мнению, добрым, справедливым, целеустремленным, принципиальным и чрезмерно настойчивым человеком. С такой женщиной сжиться очень сложно – она всей своей сущностью поддерживает матриархат в обществе, и сжиться с этим очень непросто. Зато у нее неимоверно большие шансы на скоростное продвижение по службе и быстрый подъем по карьерной лестнице – такая никогда не сидит сложа руки, всегда в движении, в действии, и действует она только в направлении собственной цели, и никогда не пасует, даже перед, казалось бы, непреодолимыми преградами. Есть у нее и немало минусов, которые дарует непосредственно само значение сего наименования, и один из них, это желание избавиться от опеки и обрести самостоятельность. А второй по силе важности минус, это желание управлять всем и всеми вокруг, что может привести к тому, что у нее практически не будет друзей. Хотя опять же, все это лишь теория. И на деле может быть и иначе – имеется неимоверное количество случаев на практике, когда Вероника вырастает сильной, но веселой и слишком легкомысленной…