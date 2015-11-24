Значение имени, тайна и судьба
В современном мире человеческие имена, женские и мужские, насчитывают тысячи и десятки тысяч вариаций. Каждое из этих имен играет важную роль в жизни далеко не одного десятка людей, но мало кто задумывается о том, какую роль имя играет в судьбе человека, в его личном жизненном пути.
Какую роль играет человеческое имя в его жизни? Как оно воздействует на судьбу и жизнь в целом? Способно ли изменить жизненный путь? И действительно ли значение именоформы влияет на характер и черты названного тем или иным именем человека?
Все это еще далеко не полный перечень важных, интересующих каждого вопросов…
Мы же, портал «NameDB», представляем собой каталог русских, зарубежных, старых и забытых, женских и мужских имен. Мы скроем завесу тайны и расскажем вам о важности значения вашего личного имени, о его влиянии на вас, как на индивидуума, и о том, какое будущее возможно может ожидать вас впереди.
Приоткройте завесу тайны имени вместе с нами.
Женские имена
Неизвестно по каким причинам, чаще происхождением имени интересуют только представительницы «слабого пола». Возможно, все дело в интуиции. С самого рождения, до того, как дети начинают говорить, мамы даже по жестам, могут понимать ребенка. Интуиция играет важную роль во всех вопросах, которые невозможно объяснить с точки зрения науки, ведь в природе еще много чего не изведано. По этой причине женщины больше знают о толковании и значении имен, о понятии судьбы на интуитивном уровне. В основном их знания имен основаны на следующем… Далее ❭❭
Выберите имя для девочки
Мужские имена
Выбор мужского имени будоражит не только женщин, но и представителей «сильного пола». Учитывая, что на Земле больше мужчин, становится ясно, почему и вариаций гораздо больше только у парней. Мужские имена и подбор «для паспорта» вызывает ряд трудностей. При этом необходимо считаться с женским мнением, ведь им известно о значение имен лучше. Они буквально чувствуют, какое имя нужно подобрать для хорошей судьбы. Конечно никто не должен в это верить… Далее ❭❭
Выберите имя для мальчика