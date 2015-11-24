Значение имени, тайна и судьба

В современном мире человеческие имена, женские и мужские, насчитывают тысячи и десятки тысяч вариаций. Каждое из этих имен играет важную роль в жизни далеко не одного десятка людей, но мало кто задумывается о том, какую роль имя играет в судьбе человека, в его личном жизненном пути.

Какую роль играет человеческое имя в его жизни? Как оно воздействует на судьбу и жизнь в целом? Способно ли изменить жизненный путь? И действительно ли значение именоформы влияет на характер и черты названного тем или иным именем человека?

Все это еще далеко не полный перечень важных, интересующих каждого вопросов…

Мы же, портал «NameDB», представляем собой каталог русских, зарубежных, старых и забытых, женских и мужских имен. Мы скроем завесу тайны и расскажем вам о важности значения вашего личного имени, о его влиянии на вас, как на индивидуума, и о том, какое будущее возможно может ожидать вас впереди.

Приоткройте завесу тайны имени вместе с нами.