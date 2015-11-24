Значение имени, тайна и судьба

В современном мире человеческие имена, женские и мужские, насчитывают тысячи и десятки тысяч вариаций. Каждое из этих имен играет важную роль в жизни далеко не одного десятка людей, но мало кто задумывается о том, какую роль имя играет в судьбе человека, в его личном жизненном пути.

Какую роль играет человеческое имя в его жизни? Как оно воздействует на судьбу и жизнь в целом? Способно ли изменить жизненный путь? И действительно ли значение именоформы влияет на характер и черты названного тем или иным именем человека?

Все это еще далеко не полный перечень важных, интересующих каждого вопросов…

Мы же, портал «NameDB», представляем собой каталог русских, зарубежных, старых и забытых, женских и мужских имен. Мы скроем завесу тайны и расскажем вам о важности значения вашего личного имени, о его влиянии на вас, как на индивидуума, и о том, какое будущее возможно может ожидать вас впереди.

Приоткройте завесу тайны имени вместе с нами.

Имена, которыми одаривают младенца родители, часто отражают желание видеть его в будущем тем или иным.

Эрик Берн

Женские имена

Женские имена

Неизвестно по каким причинам, чаще происхождением имени интересуют только представительницы «слабого пола». Возможно, все дело в интуиции. С самого рождения, до того, как дети начинают говорить, мамы даже по жестам, могут понимать ребенка. Интуиция играет важную роль во всех вопросах, которые невозможно объяснить с точки зрения науки, ведь в природе еще много чего не изведано. По этой причине женщины больше знают о толковании и значении имен, о понятии судьбы на интуитивном уровне. В основном их знания имен основаны на следующем…

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Выберите имя для девочки

Мужские имена

Мужские имена

Выбор мужского имени будоражит не только женщин, но и представителей «сильного пола». Учитывая, что на Земле больше мужчин, становится ясно, почему и вариаций гораздо больше только у парней. Мужские имена и подбор «для паспорта» вызывает ряд трудностей. При этом необходимо считаться с женским мнением, ведь им известно о значение имен лучше. Они буквально чувствуют, какое имя нужно подобрать для хорошей судьбы.  Конечно никто не должен в это верить…

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Выберите имя для мальчика

Русские имена

Женские
Аврора Агата Агнесса
Агния Ада Аделаида
Аделина Акулина Александра
Алена Алина Алиса
Алла Алсу Альбина
Амалия Анастасия Ангелина
Анжела Анжелика Анна
Антонина Анфиса Арина
Ася Божена Бронислава
Валентина Валерия Ванда
Варвара Василиса Венера
Вера Вероника Виктория
Виолетта Вита Владислава
Галина Гелла Гертруда
Глафира Дарина Дарья
Диана Дина Динара
Дора Ева Евгения
Евдокия Екатерина Елена
Елизавета Есения Ефросинья
Жанна Зинаида Злата
Зоряна Зоя Иветта
Изольда Илга Илона
Инга Инесса Инна
Ираида Ирина Калерия
Капитолина Карина Каролина
Кира Клавдия Клара
Кристина Ксения Лада
Мужские
Август Августин Авраам
Агафон Александр Алексей
Альберт Анастасий Анатолий
Андрей Анисий Антон
Аполлинарий Аполлон Аристарх
Аркадий Арсен Арсений
Артем Артемий Артур
Архип Бенедикт Богдан
Болеслав Борис Борислав
Бронислав Булат Вадим
Валентин Валерий Василий
Вениамин Викентий Виктор
Вилен Виссарион Виталий
Влад Владимир Владислав
Владлен Вольдемар Всеволод
Вячеслав Гавриил Геннадий
Георгий Герман Глеб
Гордей Григорий Давид
Даниил Демьян Денис
Дмитрий Добрыня Евгений
Евдоким Егор Елисей
Ефим Ефрем Ждан
Захар Зиновий Зорий
Иван Игнатий Игорь
Илларион Илья Иннокентий
Иосиф Казимир Касьян
Кир Кирилл Клим

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Английские имена

Алевтина
Альфия
Амелия
Ариадна
Беатрис
Белла
Берта
Адонис
Алан
Альфред
Гарри
Джеймс
Джек
Джозеф

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Японские имена

Ия
Наоми
Саки
Сакура
Хина
Юи
Юна
Акайо
Ким
Рику
Рэн
Сора
Такеши
Юма

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